Пелагия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Алексеевна

Пелагия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1761

Сын: Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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