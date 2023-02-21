Пелагия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1761
Сын: Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно