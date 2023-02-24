Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Елена Ефимовна
Елена Ефимовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим Гордеев
1801 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Ефим Гордеев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия