(Коваленко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коваленко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Татарченко ?

Мать: Татарченко Мария Акимовна