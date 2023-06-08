Астрихинский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинский Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Аверьян Андреевич

Мать ребёнка: Астрихинская Мать Иннокентия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Астрихинская Мать Иннокентия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Иннокентий Андреевич

Мать ребёнка: Астрихинская Мать Иннокентия

Смерть
Неизвестно