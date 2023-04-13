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Костенко Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1890

Дочь: Желтопятова Мария Петровна

Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Костенко Петр Петрович

Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1894

Дочь: Пелишенко Матрона Петровна

Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно