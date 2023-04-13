Костенко Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1890
Дочь: Желтопятова Мария Петровна
Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1892
Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1894
Дочь: Пелишенко Матрона Петровна
Отец ребёнка: Костенко Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно