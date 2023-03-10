Мошков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1 г.р.
1 г.р.
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Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.01

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.01

Дочь: Елена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно