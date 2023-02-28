Савинчева Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
1885
Сын: Савинчев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Моисеева Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иульяния Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Маркел Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Смерть
Неизвестно