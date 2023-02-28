Савинчева Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Савинчев Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Савинчев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Моисеева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иульяния Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Маркел Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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