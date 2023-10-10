Харченко Аггей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918
Жена: Харченко Анна Михайловна
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918
Мать ребёнка: Харченко Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно