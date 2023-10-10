Харченко Аггей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Аггей Гаврилович

Харченко Аггей Гаврилович

Место рождения

Николаевка, Харківська область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Харківська область
Бракосочетание
31.01.1918

Жена: Харченко Анна Михайловна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Харченко Иван Аггеевич

Мать ребёнка: Харченко Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close