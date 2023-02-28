Ларюшина (Мятечко) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения26.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Около 1997
подсинская школа
Образование
С 1997 по 2004
хакасский технический институт - филиал кгту, пгс
Рождение ребёнка
20.10.2001
Дочь: Ларюшина Алина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 2001
Место жительства
До 2001
Работа или профессия
2005
кухонный работник
Работа или профессия
С 2005 по 2006
продавец-консультант
Работа или профессия
С 2008 по 2010
кассир
Работа или профессия
С 2010 по 2011
оператор
Бракосочетание
С 01.07.2011
Муж: не указан
Гражданский брак
Образование
С 2011 по 2015
торговый институт, бухгалтер
Работа или профессия
С 2011 по 2015
диспетчер
Работа или профессия
С 2016 по 2017
бухгалтер
Работа или профессия
2016
логист
Работа или профессия
С 2017 по 2021
главный бухгалтер
Рождение ребёнка
22.08.2019
Дочь: Губина Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан