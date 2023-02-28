Ларюшина (Мятечко) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарюшина (Мятечко) Ольга Александровна

Ларюшина (Мятечко) Ольга Александровна

avatar

Место рождения

Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

26.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
Около 1997
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
подсинская школа
Образование
С 1997 по 2004
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
хакасский технический институт - филиал кгту, пгс
Рождение ребёнка
20.10.2001

Дочь: Ларюшина Алина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 2001
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Работа или профессия
2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
кухонный работник
Работа или профессия
С 2005 по 2006
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
продавец-консультант
Работа или профессия
С 2008 по 2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
кассир
Работа или профессия
С 2010 по 2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
оператор
Бракосочетание
С 01.07.2011

Муж: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Гражданский брак
Образование
С 2011 по 2015
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
торговый институт, бухгалтер
Работа или профессия
С 2011 по 2015
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
диспетчер
Работа или профессия
С 2016 по 2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
бухгалтер
Работа или профессия
2016
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
логист
Работа или профессия
С 2017 по 2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
главный бухгалтер
Рождение ребёнка
22.08.2019

Дочь: Губина Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close