Николайчик Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николайчик Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1978

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Николайчик Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенчук Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Николайчик Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Николайчик Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николайчик Мария

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