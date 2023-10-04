Николайчик Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1978
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Николайчик Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенчук Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Николайчик Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Николайчик Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николайчик Мария