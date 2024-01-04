Староверова (Зайцева) Домна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Староверова (Зайцева) Домна Романовна

Место рождения

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев ?

Мать: ?

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.06.1881

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.11.1888

Сын: Староверов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.01.1897

Сын: Староверов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Староверов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Ефим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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