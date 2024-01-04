Староверова (Зайцева) Домна Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1881
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
20.11.1888
Сын: Староверов Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
19.01.1897
Сын: Староверов Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Староверов Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Староверов Ефим Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно