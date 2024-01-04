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Шайдуров Марк Михайлович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдуров Михаил

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.1873

Дочь: Шайдурова Акилина Марковна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Шайдуров Тарас Маркович

Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Шайдуров Поликарп Маркович

Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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