Шайдуров Марк Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдуров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1873
Дочь: Шайдурова Акилина Марковна
Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1877
Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1877
Сын: Шайдуров Поликарп Маркович
Мать ребёнка: Шайдурова -- Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно