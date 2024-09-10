Губина Агрофена Паисьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Паисей Семенович
Мать: Ульяна Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Губина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Губин Петр Федорович
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Смерть
Неизвестно