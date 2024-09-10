Губина Агрофена Паисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Агрофена Паисьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Паисей Семенович

Мать: Ульяна Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Губина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Губин Петр Федорович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Смерть
Неизвестно

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