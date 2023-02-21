Филипп Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Петр Никитин

Мать: не указана

Смерть
1809
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