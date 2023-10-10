Чащин Николай Федоров
Место рождения
Дата рождения04.05.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1813
Бракосочетание
16.10.1832
Жена: Чащина Агафья Саввина
Рождение ребёнка
28.02.1835
Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина
Рождение ребёнка
29.05.1836
Дочь: Феодосия Николаева
Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина
Рождение ребёнка
19.01.1839
Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина
Смерть
Неизвестно