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Чащин Николай Федоров

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.05.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1813

Отец: Чащин Федор Егоров

Мать: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.10.1832

Жена: Чащина Агафья Саввина

Рождение ребёнка
28.02.1835

Сын: Чащин Василий Николаев

Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1836

Дочь: Феодосия Николаева

Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1839

Сын: Чащин Максим Николаев

Мать ребёнка: Чащина Агафья Саввина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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