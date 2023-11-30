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Чащин Федор Егоров

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чащин Егор Сергиев

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чащин Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Чащина Анна

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1803

Дочь: Христина Федорова

Мать ребёнка: Чащина Анна

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.11.1804

Жена: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сединкина Васса Феодорова

Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1808

Дочь: Вздорнова Иульяния Федорова

Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1813

Сын: Чащин Николай Федоров

Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Анна

Смерть
Неизвестно
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