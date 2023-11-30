Чащин Федор Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Чащин Егор Сергиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Чащина Анна
Рождение ребёнка
24.07.1803
Дочь: Христина Федорова
Мать ребёнка: Чащина Анна
Бракосочетание
Около ?.11.1804
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сединкина Васса Феодорова
Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
04.03.1808
Дочь: Вздорнова Иульяния Федорова
Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
04.05.1813
Мать ребёнка: Чащина (семукова Вдова) Екатерина Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Анна
Смерть
Неизвестно