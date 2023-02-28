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Исаева Пелагея Михайловна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Исаев (однодворец) Яков Максимович

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Исаев (однодворец) Василий Максимович

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Исаев (однодворец) Федор Максимович

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Смерть
Неизвестно
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