Исаева Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Исаев (однодворец) Яков Максимович
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Исаев (однодворец) Василий Максимович
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Исаев (однодворец) Федор Максимович
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Максим Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно