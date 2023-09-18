Макеев Ульян Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Ульяновна
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1927
Дочь: Добролюбова Ксения Ульяновна
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
Драчково, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно