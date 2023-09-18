Макеев Ульян Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Ульян Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Макеев Петр Ульянович

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Ульяновна

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1927

Дочь: Добролюбова Ксения Ульяновна

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

Драчково, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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