Белолипский Лазарь Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипский Лазарь Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Белолипский Игнатий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипский Савва Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипский Роман Лазаревич

Мать ребёнка: Белолипская Ирина Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипская Ирина Еремеева

Смерть
1710
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