Белолипский Лазарь Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смерти1710
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Белолипский Игнатий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипский Савва Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипский Роман Лазаревич
Мать ребёнка: Белолипская Ирина Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1710