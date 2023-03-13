Казакова Офимья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Казаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Казаковъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Казаковъ Прокофей
Отец ребёнка: Казаковъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Казаковъ Сергей
Отец ребёнка: Казаковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Казаковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаковъ Василий
Смерть
1787