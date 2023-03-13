Казакова Офимья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Офимья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Казаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Казаковъ Василий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Казаковъ Прокофей

Отец ребёнка: Казаковъ Василий

Рождение ребёнка
1774

Сын: Казаковъ Сергей

Отец ребёнка: Казаковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Казаковъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаковъ Василий

Смерть
1787
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан