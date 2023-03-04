Рудина Анна Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Дорофеева
Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елена Дорофеева
Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795