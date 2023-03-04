Рудина Анна Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина Анна Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Дорофеева

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рудин Трофим Дорофеевич

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елена Дорофеева

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Дорофей Иванович

Смерть
После 1795
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