Тихон Челноков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Челноков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.

Сын: Челноков Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Челнокова Наталия Сергеевна

Богослово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Наталия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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