Тихон Челноков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.
Сын: Челноков Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Челнокова Наталия Сергеевна
Богослово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно