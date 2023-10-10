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Целых Митрофан Константинов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Целых Константин Егоров

Мать: Целых Александра Ерофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.01.1900

Жена: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1901

Сын: Целых Николай Митрофанов

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1903

Дочь: Александра Митрофанова

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Целых Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Наталья Митрофанова

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.04.1914

Дочь: Елена Митрофанова

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Целых Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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