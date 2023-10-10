Целых Митрофан Константинов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Целых Константин Егоров
Бракосочетание
31.01.1900
Жена: Целых Акилина Никитина
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1901
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Рождение ребёнка
25.10.1903
Дочь: Александра Митрофанова
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Наталья Митрофанова
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Рождение ребёнка
16.04.1914
Дочь: Елена Митрофанова
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1915
Сын: Целых Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Целых Акилина Никитина
Смерть
Неизвестно