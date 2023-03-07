Калинкина Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинкина Анна Андреева

Калинкина Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1846

Дочь: Елена Степанова

Отец ребёнка: Калинкин Степан Гаврилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Калинкин Елисей Степанов

Отец ребёнка: Калинкин Степан Гаврилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Степан Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1854
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область