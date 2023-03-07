Калинкина Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1846
Дочь: Елена Степанова
Отец ребёнка: Калинкин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Калинкин Степан Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1854