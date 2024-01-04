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Гультяев Андрей Евстафьевич

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

30.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1887 ст.

Отец: Гультяев Евстафий Алексеевич

Мать: Гультяева Мавра Илларионовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Гультяева Валентина Алексеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1910 ст.

Дочь: Гультяева Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Гультяева Валентина Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1912 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Гультяева Валентина Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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