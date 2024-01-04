Гультяев Андрей Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1887 ст.
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1910 ст.
Дочь: Гультяева Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Гультяева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.11.1912 ст.
Дочь: Гультяева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Гультяева Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно