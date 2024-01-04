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Шунулина Мария Семенова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

30.07.1911

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Шунулин Семен Захаров

Мать: Шунулина Анна Степанова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Семен Захаров Шунулин и законная жена Анна Стефанова. Восприемник - того же села крестьянская девица Анна Захарова Шунулина
Смерть
30.07.1911
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Умерла 3 недели (не указано от чего)
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