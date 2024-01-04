Шунулина Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти30.07.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Отец: Шунулин Семен Захаров
Мать: Шунулина Анна Степанова
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Семен Захаров Шунулин и законная жена Анна Стефанова. Восприемник - того же села крестьянская девица Анна Захарова Шунулина
Смерть
30.07.1911
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Умерла 3 недели (не указано от чего)