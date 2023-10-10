(Руднева) Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Руднев Алексей Андреев
Мать: Руднева Евдокия Иванова
Бракосочетание
23.01.1904
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1911
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Мелихов Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
09.08.1913
Отец ребёнка: Мелихов Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно