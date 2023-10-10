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(Руднева) Мария Алексеева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Руднев Алексей Андреев

Мать: Руднева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Мелихов Андрей Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1911

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Мелихов Андрей Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Мелихов Тихон Андреев

Отец ребёнка: Мелихов Андрей Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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