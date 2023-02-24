Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Лешина) Марья Дмитриева
(Лешина) Марья Дмитриева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1829
Пол
Женский
Отец
Лешин Дмитрий Михайлов
Около 1810 г.р.
Мать
Лешина Елена Алексиева
Около 1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец:
Лешин Дмитрий Михайлов
Мать:
Лешина Елена Алексиева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия