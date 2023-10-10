Антипина (Безногих) Мария Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Безногих) Мария Иларионова

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Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

27.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893

Отец: Безногих Иларион Ильин

Мать: Безногих Евдокия Порфириева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Антипин Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Антипин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Антипин Андрей Федотович

Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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