Антипина (Безногих) Мария Иларионова
Место рождения
Дата рождения27.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893
Бракосочетание
23.01.1911
Муж: Антипин Федор Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1912
Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Антипин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно