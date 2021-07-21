Журавлев Лев Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Лев Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2021

Отец: не указан

Мать: Журавлева Яна Сергеевна

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