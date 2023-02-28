Беляева (Антонова) Екатерина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Антонов Терентий Уарович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.?.1885
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья Власовна
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1887
Дочь: Прасковья Власовна
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1889
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1893
Сын: Беляев - Авдеев Павел Власович
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Мария Власовна
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.11.1897
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1900
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Татьяна Власовна
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1908
Сын: Беляев Александр Власович
Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич
Смерть
После 1908