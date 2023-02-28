Беляева (Антонова) Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Антонова) Екатерина Терентьевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Антонов Терентий Уарович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
13.?.1885

Муж: Беляев Власий Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья Власовна

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1887

Дочь: Прасковья Власовна

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1889

Сын: Беляев Семен Власович

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1893

Сын: Беляев - Авдеев Павел Власович

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Мария Власовна

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Беляев Николай Власович

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Беляев Павел Власович

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна Власовна

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Беляев Александр Власович

Отец ребёнка: Беляев Власий Яковлевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1908
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