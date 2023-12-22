Антонов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Антонов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Антонова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Лидия Александровна

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