Антонов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Сын: Антонов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Антонова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Видлакова Антонова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Антонова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно