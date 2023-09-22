Бутырская Устиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Бутырский Василий Павлович
Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно