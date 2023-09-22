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Бутырская Устиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бутырский Вукол Павлович

Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бутырский Федор Павлович

Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Бутырский Василий Павлович

Отец ребёнка: Бутырский Павел Иванович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутырский Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
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