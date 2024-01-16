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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Арзубова Евдокия Силична
Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Голыгин Пётр Силович
Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Дедюрина Ксения Силична
Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Параскева Силична
Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович