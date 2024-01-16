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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Арзубова Евдокия Силична

Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Голыгин Пётр Силович

Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Дедюрина Ксения Силична

Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Параскева Силична

Отец ребёнка: Голыгин Сила Иванович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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