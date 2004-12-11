Мягкоступов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1933
Дата смерти11.12.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933
Бракосочетание
29.07.1955
Рождение ребёнка
02.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1963
Сын: Мягкоступов Евгений Павлович
Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна
Смерть
11.12.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно