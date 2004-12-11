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Мягкоступов Павел Иванович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.05.1933

Дата смерти

11.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933

Отец: Мягкоступов Иван (Меркелович)

Мать: Мягкоступова Феодосия (Фиона) (Абрамовна)

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
29.07.1955

Жена: Мягкоступова Нина Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна

Андреево-Зорино, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна

Андреево-Зорино, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.04.1963

Сын: Мягкоступов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
11.12.2004
Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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