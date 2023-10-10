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Башев Иван Федорович

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Место рождения

Енакиево

Дата рождения

1926

Дата смерти

16.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Башев Федор

Мать: Башева Матрена Дмитриевна

Военная служба
1942
343 гв.сп.,119 гв.сд., 2 Приб.фр.
Ранение
1943
2 Прибалтийский фр. госпиталь ХППГ № 253 полученные ранения 20.09.1943г. и 11.02.1944г.
ЦАМО РФ , Ф - 58-836627-728
Военная награда
11.09.1944
ВС 119 гв.сд 2 Приб.фр. Приказ № 60/н о награждении орденом "Славы" 3-ст.
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6388,зап.№ 35468327
Смерть
16.11.1944
Елгава, Jelgava
Причина смерти: Умер в госпитале ХППГ-253 от полученных ран | ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1372
Похороны
?.11.1944
Елгава, Jelgava
Латвийская республика,Еглавский зональный архив Ф - 1208-1-5 ,ИН - 23425406 | Братское воинское кладбище-1
Место жительства
1944
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