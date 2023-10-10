Башев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти16.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Башев Федор
Военная служба
1942
343 гв.сп.,119 гв.сд., 2 Приб.фр.
Ранение
1943
2 Прибалтийский фр. госпиталь ХППГ № 253 полученные ранения 20.09.1943г. и 11.02.1944г.
ЦАМО РФ , Ф - 58-836627-728
Военная награда
11.09.1944
ВС 119 гв.сд 2 Приб.фр. Приказ № 60/н о награждении орденом "Славы" 3-ст.
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6388,зап.№ 35468327
Смерть
16.11.1944
Причина смерти: Умер в госпитале ХППГ-253 от полученных ран | ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1372
Похороны
?.11.1944
Латвийская республика,Еглавский зональный архив Ф - 1208-1-5 ,ИН - 23425406 | Братское воинское кладбище-1
Место жительства
1944