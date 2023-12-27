Садова (Садова) Аграфена Фомина
Место рожденияКошельная слобода, Москва
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Кошельная слобода, Москва
Бракосочетание
19.05.1840
Рогожское кладбище
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Клопова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Садов (коротков) Григорий Иванович
с.Борисово Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанство, крестьянство
Место жительства
Неизвестно
с.Борисово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1880
с.Борисово Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Борисовское кл.