Садова (Садова) Аграфена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садова (Садова) Аграфена Фомина

Место рождения

Кошельная слобода, Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошельная слобода, Москва
Бракосочетание
19.05.1840

Муж: Садов (коротков) Григорий Иванович

Рогожское кладбище
Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Клопова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Садов (коротков) Григорий Иванович

с.Борисово Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанство, крестьянство
Место жительства
Неизвестно
с.Борисово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1880
с.Борисово Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Борисовское кл.
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