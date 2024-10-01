Толстых Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Алексей
Мать: Меланья Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Толстых Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Толстых) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Толстых) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно