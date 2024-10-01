Толстых Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Алексей

Мать: Меланья Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Толстых Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Толстых) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Толстых) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Толстых Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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