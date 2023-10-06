Герасименко Даниил Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1914
Сын: Герасименко Андрей Данилович
Мать ребёнка: Герасименко Анастасия Сидоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно