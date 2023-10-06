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Герасименко Даниил Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: Герасименко Василий Сергеевич

Мать: Герасименко Мария Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1914

Жена: Герасименко Анастасия Сидоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1914

Сын: Герасименко Андрей Данилович

Мать ребёнка: Герасименко Анастасия Сидоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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