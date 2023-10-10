Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: Лопухин Алексей Сергеевич

Мать: Лопухина Фёкла Феофиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Эмиграция
1935
Эстония
Откуда: Союз Советских Социалистических Республик Благодаря вмешательству организации по защите политзаключённых.
Место жительства
1941
Германия
Бракосочетание
1949

Муж: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
1949
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
После окончания Второй мировой войны.
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Riley Анна Олеговна

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1951

Сын: Родзянко Алексей Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1953

Сын: Родзянко Николай Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Родзянко Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Родзянко Михаил Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
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