Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Эмиграция
1935
Эстония
Откуда: Союз Советских Социалистических Республик Благодаря вмешательству организации по защите политзаключённых.
Место жительства
1941
Германия
Бракосочетание
1949
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
1949
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
После окончания Второй мировой войны.
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Riley Анна Олеговна
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1951
Сын: Родзянко Алексей Олегович
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1953
Сын: Родзянко Николай Олегович
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Родзянко Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
Около 1956
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки