Федорченко (Беховец) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Беховец) Наталья Максимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

25.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Беховец Максим Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Федорченко Косьма Константинович

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
29.05.1874

Сын: Федорченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
18.12.1875

Сын: Федорченко Севастьян Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
21.08.1879

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
05.07.1888

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Федорченко Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Рождение ребёнка
05.09.1889

Сын: Федорченко Захар Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович

Смерть
25.07.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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