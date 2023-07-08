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Козлова Анна Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Козлова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Козлова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович

Рождение ребёнка
19.05.1821

Дочь: Козлова Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1823

Дочь: Козлова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Козлов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Яков Федорович

Смерть
Неизвестно