Козлова Анна Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Козлова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Козлова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1821
Дочь: Козлова Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1823
Дочь: Козлова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Козлов Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно