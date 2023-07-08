Козлов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Козлов Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Козлов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1853
Сын: Козлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.06.1856
Дочь: Козлова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.01.1859
Дочь: Козлова Домна Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Козлова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1864
Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно