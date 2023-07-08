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Козлов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Козлов Яков Федорович

Мать: Козлова Анна Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Козлов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1853

Сын: Козлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1856

Дочь: Козлова Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1859

Дочь: Козлова Домна Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Козлова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1864

Сын: Козлов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Агафия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Агафия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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