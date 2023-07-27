Сохарев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сохарев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1917
Дочь: Клевакина Анна Александровна
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сохарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сохарев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сохарев Василий Александрович
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Александровна
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно