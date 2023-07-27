Сохарев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сохарев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сохарев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1917

Дочь: Клевакина Анна Александровна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Сохарева, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сохарев Иван Александрович

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сохарев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Сохарева, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сохарев Василий Александрович

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Александровна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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