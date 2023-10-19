Савелова (Pfeller) Eugene Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1854
Рождение ребёнка
10.01.1856
Дочь: Дурново Мария Михайловна
Отец ребёнка: Савелов Михаил Павлович
Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица Новоаскольдовского уезда Курской области