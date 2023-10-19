Савелова (Pfeller) Eugene Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Pfeller) Eugene Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1854

Муж: Савелов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
10.01.1856

Дочь: Дурново Мария Михайловна

Отец ребёнка: Савелов Михаил Павлович

Можайск, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица Новоаскольдовского уезда Курской области
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