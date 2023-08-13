Козявкина Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.02.1813
Дочь: Малахова Агафия Павловна
Отец ребёнка: Козявкин Павел Венедиктович
Рождение ребёнка
27.06.1818
Дочь: Козявкина Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Козявкин Павел Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно