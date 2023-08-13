Козявкина Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявкина Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.02.1813

Дочь: Малахова Агафия Павловна

Отец ребёнка: Козявкин Павел Венедиктович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1818

Дочь: Козявкина Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Козявкин Павел Венедиктович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявкин Павел Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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