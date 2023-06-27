Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Белоконь Виктор Дмитриевич
Белоконь Виктор Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1954
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Белоконева (Ромащук) Любовь Семеновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1954
Отец: не указан
Мать:
Белоконева Любовь Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь