Филат Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Яков Иванович

Мать: Агрофена Михайловна

Смерть
Неизвестно