Подзорова Ефимия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Ефимия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1845

Дочь: Подзорова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Подзоров Василий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Василий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно