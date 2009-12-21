Vaarand (Siitan) Vilma Sinaida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vaarand (Siitan) Vilma Sinaida

Место рождения

Мути, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

22.10.1923

Дата смерти

21.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Мути, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
27.03.1944

Дочь: Lehiste Valve

Отец ребёнка: Väärand Arnold

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vaarand Monika

Отец ребёнка: Väärand Arnold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rauk ?

Отец ребёнка: Väärand Arnold

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Väärand Arnold

Смерть
21.12.2009
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond