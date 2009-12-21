Vaarand (Siitan) Vilma Sinaida
Место рождения
Дата рождения22.10.1923
Дата смерти21.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1944
Дочь: Lehiste Valve
Отец ребёнка: Väärand Arnold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vaarand Monika
Отец ребёнка: Väärand Arnold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rauk ?
Отец ребёнка: Väärand Arnold
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Väärand Arnold
Смерть
21.12.2009